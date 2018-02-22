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Ведущий Дмитрий Шепелев предпочел не вмешиваться в драку сестер Зайцевых
Российские сестры-близняшки Зайцевы недавно стали участницами программы «На самом деле», закончившейся скандалом и дракой, в которую ведущий Дмитрий Шепелев решил не вмешиваться. Известные сестры проходили проверку на полиграфе и тема зашла о смерти сына Татьяны Зайцевой Алексея.

Ведущий Дмитрий Шепелев предпочел не вмешиваться в драку сестер Зайцевых


Присутствующий на телешоу художник отметил, что погибший всегда был беззащитным и неуверенным в себе парнем с массой комплексов из-за не уделенного должным образом внимания родительниц. Ведь Алексей постоянно всем доказывал, что он что-то может, занимаясь паркуром, прыжками с моста и прочими экстремальными пристрастиями.

Художник заявил, что последние несколько лет Алексей не имел постоянного места жительства, поэтому ночевал в гараже и не мог пополнить мобильный счет. А в это время его мать и тетушка тратили средства на шопинг. Помимо всего прочего, Алексей ошибся в выборе жены, которая длительное время его обманывала, скрывая взрослого сына.

После того, как художник привел в пример достойный поступок жены Николая Караченцова Людмилы Поргиной, которая по просьбе мужа, в свое время, отдала предпочтение воспитанию сына, а не славе, одна из сестер попросила воды. Анастасия Волочкова приглашенная в качестве эксперта выполнила просьбу, но Зайцева не выпила воду, а плеснула ее в лицо художнику.

Ведущий Дмитрий Шепелев предпочел не вмешиваться в драку сестер Зайцевых


Далее уже вдвоем с сестрой Зайцевы набросились с кулаками на него, вцепившись ему за волосы. После продолжительной трепки, присутствующие были удивлены, а ведущий Дмитрий Шепелев и вовсе предпочел не влезать в драку. Художника оставили в покое лишь после клока выдранных волос и удара ногой. Сестры остались довольными собой, что им удалось восстановить справедливость.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 14:36
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