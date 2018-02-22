Саакашвили пообещал вернуться на Украину в скором времени
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили дал обещание в скором времени возвратиться на Украину. Он считает, что текущая власть не сможет продержаться на своих местах даже 3 года, которые ему запрещено посещать страну. В соответствии с мнением экспертов, очередное пересечение границы для Саакашвили может произойти только при поддержке западных стран.
На своей странице в Facebook Саакашвили отметил, что глава Мостицкого погранотряда запретил ему въезд на Украину. Это решение будет действовать в течение 3-х лет.
«Давайте называть вещи собственными именами: из государства меня выслал обезумевший от страха барыга, что его вместе с бандой отгонят от корыта. Он думает, что сможет продержаться эти 3 года», — отметил политик, называя действия Киева «глупой ошибкой».
Саакашвили подчеркнул, что высылка не поможет властям Украины победить негодование. Главной проблемой он считает отсутствие реформ, изменений, а также «лживость и вороватость» в госаппарате. Самого себя политик считает «одним из миллионов недовольных». Ранее во время общения с Die Presse политик предсказал развал Украины. Он считает, что угрозой являются местные олигархи, которым принадлежат 70% объектов экономики.
На своей странице в Facebook Саакашвили отметил, что глава Мостицкого погранотряда запретил ему въезд на Украину. Это решение будет действовать в течение 3-х лет.
«Давайте называть вещи собственными именами: из государства меня выслал обезумевший от страха барыга, что его вместе с бандой отгонят от корыта. Он думает, что сможет продержаться эти 3 года», — отметил политик, называя действия Киева «глупой ошибкой».
Саакашвили подчеркнул, что высылка не поможет властям Украины победить негодование. Главной проблемой он считает отсутствие реформ, изменений, а также «лживость и вороватость» в госаппарате. Самого себя политик считает «одним из миллионов недовольных». Ранее во время общения с Die Presse политик предсказал развал Украины. Он считает, что угрозой являются местные олигархи, которым принадлежат 70% объектов экономики.
Автор: Валерий Антонов