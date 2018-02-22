Орешкин: В январе ВВП России вырос на 2%
В январе уровень ВВП России вырос на 2%, хотя президент Владимир Путин прогнозировал прирост на 1,4%. Сведения предоставил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Мы получили последние данные по валовому продукту и приятно удивлены его 2-процентным увеличением», - заявил министр во время встречи с бизнес-делегацией из Японии.
Никита Масленников, возглавляющий факультет «Финансы и экономика» в Институте современного развития, считает, что рост ВВП вызван правильной политикой Банка России, ориентированной на стабилизацию уровня инфляции.
«Мы получили последние данные по валовому продукту и приятно удивлены его 2-процентным увеличением», - заявил министр во время встречи с бизнес-делегацией из Японии.
Никита Масленников, возглавляющий факультет «Финансы и экономика» в Институте современного развития, считает, что рост ВВП вызван правильной политикой Банка России, ориентированной на стабилизацию уровня инфляции.
Автор: Джанабилова Татьяна П