В Саратове грабитель устроил на улице настоящий«денежный дождь»
В Саратове злоумышленник устроил самый настоящий «денежный дождь». Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов. Сведениями делятся местные СМИ.
Грабитель напал на бизнесмена, у которого в сумке находилась крупная сумма денежных средств. Когда он вырвал ее из рук, то пачками начали сыпаться купюры. Предприниматель начал догонять злоумышленника, а тот по пути рассыпал практически все деньги. В частности, на земле лежали почти 700 тысяч рублей. Между мужчинами завязалась драка, в ходе нее бизнесмен получил травму головы. Что касается грабителя, то ему удалось скрыться.
Пострадавшему пришлось собирать наличные деньги на улице вместе с родственниками, которые выбежали из квартиры ему на помощь. Поиском злоумышленника занимаются сотрудники полиции.
Грабитель напал на бизнесмена, у которого в сумке находилась крупная сумма денежных средств. Когда он вырвал ее из рук, то пачками начали сыпаться купюры. Предприниматель начал догонять злоумышленника, а тот по пути рассыпал практически все деньги. В частности, на земле лежали почти 700 тысяч рублей. Между мужчинами завязалась драка, в ходе нее бизнесмен получил травму головы. Что касается грабителя, то ему удалось скрыться.
Пострадавшему пришлось собирать наличные деньги на улице вместе с родственниками, которые выбежали из квартиры ему на помощь. Поиском злоумышленника занимаются сотрудники полиции.
Автор: Валерия Орлова