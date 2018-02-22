УАЗ начал экспортировать автомобили в Коста-Рику
В компании УАЗ сообщили, что начали экспортировать автомобили в Коста-Рику. Производители намерены поставлять до 700 внедорожников ежегодно на южноамериканский рынок.
На данный момент в Коста-Рику направили первые 50 автомобилей. Кроме названной государства, машины также будут продаваться в других странах региона – Панаме, Сальвадоре, Боливии, Мексике, Эквадоре, Гондурасе, Гватемале и других странах. Также ведутся переговоры об экспорте в Перу, Аргентину и Чили.
Поставки стали возможны благодаря договоренностей о сотрудничестве с местным дистрибьютором Vehiculos Rusos Decentroamerica S.A. Отмечается, что российская компания уже поставляла в Коста-Рику свою продукцию десять лет назад. Теперь через океан направятся УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», оснащенные дизельными двигателями, а также УАЗ «Профи» в вариантах 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с газобаллонным оборудованием.
На данный момент в Коста-Рику направили первые 50 автомобилей. Кроме названной государства, машины также будут продаваться в других странах региона – Панаме, Сальвадоре, Боливии, Мексике, Эквадоре, Гондурасе, Гватемале и других странах. Также ведутся переговоры об экспорте в Перу, Аргентину и Чили.
Поставки стали возможны благодаря договоренностей о сотрудничестве с местным дистрибьютором Vehiculos Rusos Decentroamerica S.A. Отмечается, что российская компания уже поставляла в Коста-Рику свою продукцию десять лет назад. Теперь через океан направятся УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», оснащенные дизельными двигателями, а также УАЗ «Профи» в вариантах 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с газобаллонным оборудованием.
Автор: Сергей Сидорин