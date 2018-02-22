Юрий Чабуев не согласен с выводами обвинения по делу о драке на Хованском и не считает себя виновным

«Я не признаю себя виновным в полном объеме. С обвинением не согласен, оно не корректно и не соответствует действительности», - заявил Чабуев в ходе начавшихся в среду в Мосгорсуде слушаний дела по существу.«Вину не признаю. Это полный абсурд. Обвинение - сплошные шаблоны», - отметил также не согласный с обвинением Александр Бочарников.Журналисты «Интерфакс» связались с адвокатским бюро «Афонин, Князев и партнеры», которое на данный момент представляет интересы Ю.Чабуева. По их словам, к настоящему времени следствием так и не было предоставлено никаких доказательств вины их подзащитного. В распоряжении суда также имеются материалы по совершению мигрантами противоправных действий. Причем с последним фактом обвинение не соглашается.Собеседник агентства из числа защитников также отметил, что Чабуев в течение нескольких лет безуспешно обращался в различные инстанции по поводу незаконной работы мигрантов на кладбище. Это противоречит позиции обвинения, которое пытается доказать, что обвиняемый не пытался уладить конфликт законным путем.Адвокаты Чабуева отмечают, что их подзащитному несправедливо предъявляются серьезные обвинения в организации массовых беспорядков в то время как нанесшие основной ущерб кладбищу и его посетителям мигранты отделались незначительным наказанием по «хулиганской» статье.Напомним, что массовая драка произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. Число участников оценивается примерно в 200 человек. 3 погибших, 30 раненых и более 100 задержанных – вот итоги этого массового противостояния.Правоохранительные органы завели уголовное производство по статье 105 УК РФ «убийство двух и более лиц по предварительному сговору», 222 УК РФ «незаконное хранение оружия» и 213 УК РФ «хулиганство». Ю.Чабуев и А.Бочарников оказались в числе 14 человек, санкции на арест которых были выданы Пресненским судом Москвы. Как отметили в СК, мужчинам предъявили обвинения по ч.1 ст.212 УК РФ «организация массовых беспорядков», ч.2 ст.212 УК РФ «участие в массовых беспорядках», ч.4 ст.111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть двух человек» и ч.3 ст.286 УК РФ, определяющей наказание за превышение полномочий с причинением тяжких последствий.