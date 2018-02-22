Производитель Lister представил официальный рендер суперкара Storm II
Производитель бренда Lister представил официальный рендер суперкара будущего Storm II. Соответствующую информацию Лоуренс Уиттакер разместил в микроблоге Twitter.
Под капотом Storm II инженеры установили турбированный агрегат от Jaguar объемом на 7,8 литров, способный генерировать 1000 «лошадей». Суперкар может разгоняться до 402 км/час и берет первую сотню всего за три секунды, как Fister-Lace Lister Lightning и F-Type 666.
Судя по слухам, концерн Lister Motor Company работают над двумя версиями Storm II – гоночной и уличной. В серийное производство автомобиль не поступит и будет выпускать по шесть единиц в год.
Ранее Lister презентовал Thunder.
Под капотом Storm II инженеры установили турбированный агрегат от Jaguar объемом на 7,8 литров, способный генерировать 1000 «лошадей». Суперкар может разгоняться до 402 км/час и берет первую сотню всего за три секунды, как Fister-Lace Lister Lightning и F-Type 666.
Судя по слухам, концерн Lister Motor Company работают над двумя версиями Storm II – гоночной и уличной. В серийное производство автомобиль не поступит и будет выпускать по шесть единиц в год.
Ранее Lister презентовал Thunder.
Автор: Джанабилова Татьяна П