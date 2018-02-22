Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus дебютирует 9 марта на Женевском автосалоне
Компания Skoda представит новую версию Octavia RS 245 с индексом Challenge Plus 9 марта 2018-го на Женевском автосалоне. Максимальная модификация пока не представлена на официальных фото, а представители производителя сообщили об использовании в конструкции новинки инновационных дизайнерских решений и оборудования.
В частности, сообщается о комплектации Octavia измененной цифровой панелью, которую впервые увидели в 2017 году в салоне компакт-кросса Karoq. Отмечается, что дисплей будет диагональю 12,3 дюйма, под капотом разместят бензиновый силовой агрегат VAG на 268 л.с., в паре с которым будет работать 7-ступенчатая КПП с двойным сцеплением.
Superb 3-го поколения после запуска в продажу станет доступен с 276-силовым 2-литровым TSI. Пока неизвестно будет использоваться полный или передний привод. По мнению экспертов, вначале станет поставляться лишь последняя вариация, а затем опционально появится и альтернатива.
В частности, сообщается о комплектации Octavia измененной цифровой панелью, которую впервые увидели в 2017 году в салоне компакт-кросса Karoq. Отмечается, что дисплей будет диагональю 12,3 дюйма, под капотом разместят бензиновый силовой агрегат VAG на 268 л.с., в паре с которым будет работать 7-ступенчатая КПП с двойным сцеплением.
Superb 3-го поколения после запуска в продажу станет доступен с 276-силовым 2-литровым TSI. Пока неизвестно будет использоваться полный или передний привод. По мнению экспертов, вначале станет поставляться лишь последняя вариация, а затем опционально появится и альтернатива.
Автор: Валерий Антонов