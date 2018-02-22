«Новая мама Платона»: Дмитрия Шепелева опять застали на свидании с блондинкой
В интернете появилась информация о том, что известного ведущего Дмитрия Шепелева в очередной раз застали с блондинкой. Впервые его видели с девушкой в кафе в центре столицы.
Он мило беседовал и даже обнимался с ней. Отмечается, что блондинка похожа на известную в России предпринимательницу, руководителя студии дизайна и создателя женского клуба. Теперь же стало известно, что ведущий вместе с этой девушкой посетил премьеру в театре. Зрители постановки в «Большом» рассказали, что пара мило беседовала перед началом. Окружающие сделали вывод, что между молодыми ними «теплые отношения».
Интересно, что интернет-пользователи уже назвали блондинку «новой мамой» для сына Шепелева и Фриске, которого зовут Платон. Напомним, что ведущий и поп-исполнительница стали родителями весной 2013 года. 40-летняя Фриске скончалась летом 2015 года.
Он мило беседовал и даже обнимался с ней. Отмечается, что блондинка похожа на известную в России предпринимательницу, руководителя студии дизайна и создателя женского клуба. Теперь же стало известно, что ведущий вместе с этой девушкой посетил премьеру в театре. Зрители постановки в «Большом» рассказали, что пара мило беседовала перед началом. Окружающие сделали вывод, что между молодыми ними «теплые отношения».
Интересно, что интернет-пользователи уже назвали блондинку «новой мамой» для сына Шепелева и Фриске, которого зовут Платон. Напомним, что ведущий и поп-исполнительница стали родителями весной 2013 года. 40-летняя Фриске скончалась летом 2015 года.
Автор: Дрокина Татьяна