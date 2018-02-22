Компания Ford Sollers намерена развивать в России свою дилерскую сеть
Руководство компании Ford Sollers приняло решение продолжать развивать дилерскую сеть на территории России. На сегодняшний день она насчитывает 112 официальных точек продаж. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Отмечается, что в прошедшем году открылось несколько новых официальных дилеров. Кроме этого, появилось 11 точек, обеспечивающих негарантийное обслуживание автомобилей Ford. Стратегия Ford Sollers заключается в повышении качества предоставляемых услуг и расширения присутствия дилерских подразделений в регионах, имеющих высокий потенциал.
Ранее сообщалось, что в январе на территории РФ компания смогла продать свыше 3 тысяч авто, этот показатель превышает прошлогодний на 39%. Лучшей моделью марки стал паркетник Ford Kuga. Дилеры продали 1149 единиц кроссовера. Отмечается, что данный автомобиль востребован в базовой версии, обладающей передним приводом. На второй позиции находится Ford Focus с показателем 822 проданных транспортных средства. Тройку лидеров замкнул внедорожник Ford Explorer, реализация которого увеличилась на 51% до 217 авто в количественном выражении.
Отмечается, что в прошедшем году открылось несколько новых официальных дилеров. Кроме этого, появилось 11 точек, обеспечивающих негарантийное обслуживание автомобилей Ford. Стратегия Ford Sollers заключается в повышении качества предоставляемых услуг и расширения присутствия дилерских подразделений в регионах, имеющих высокий потенциал.
Ранее сообщалось, что в январе на территории РФ компания смогла продать свыше 3 тысяч авто, этот показатель превышает прошлогодний на 39%. Лучшей моделью марки стал паркетник Ford Kuga. Дилеры продали 1149 единиц кроссовера. Отмечается, что данный автомобиль востребован в базовой версии, обладающей передним приводом. На второй позиции находится Ford Focus с показателем 822 проданных транспортных средства. Тройку лидеров замкнул внедорожник Ford Explorer, реализация которого увеличилась на 51% до 217 авто в количественном выражении.
Автор: Валерия Орлова