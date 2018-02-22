Italdesign отмечает свой юбилей тизером нового кабриолета Zerouno
Italdesign отмечает юбилей выпуском тизера нового кабриолета Zerouno. Спустя несколько месяцев со дня премьеры, купе ценой в $1,6 млн оказалось распродано в полном объеме. Суперкар с карбоновым кузовом и двигателем V10 объемом 5,2 л мощностью в 610 «лошадок» позволит авто набирать скорость в 100 км/ч за 3,5 с.
Максимальная скорость движения ограничена на отметке в 330 км/ч. Italdesign намеревается сохранить у модели все стилистические детали, сделавшие купе хитом. При этом технические характеристики станут отличаться более высокими значениями.
Помимо дебюта кабриолета Zerouno в Женеве, компания Italdesign отметит собственное 50-летие в 2018 году. Празднование стартует 6 марта. На этот день в Женеве назначили проведение пресс-конференции.
Максимальная скорость движения ограничена на отметке в 330 км/ч. Italdesign намеревается сохранить у модели все стилистические детали, сделавшие купе хитом. При этом технические характеристики станут отличаться более высокими значениями.
Помимо дебюта кабриолета Zerouno в Женеве, компания Italdesign отметит собственное 50-летие в 2018 году. Празднование стартует 6 марта. На этот день в Женеве назначили проведение пресс-конференции.
Автор: Валерий Антонов