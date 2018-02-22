В Санкт-Петербурге в лифте найден труп мужчины
В Санкт-Петербурге в лифте одного из домов, расположенных на Литейном проспекте, найден труп избитого мужчины. Его обнаружили в среду, 21 февраля, около пяти часов вечера. Сведениями делятся местные СМИ.
Сообщение об обнаружении трупа поступило в 78-е отделение полиции Центрального районе Северной столицы. В правоохранительные органы позвонила диспетчер скорой помощи, которая приехала на место инцидента. Труп лежал в лифте на первом этаже жилого дома.
На вид умершему 35 лет, рост составляет примерно 170 сантиметров, внешность – европейская, волосы – короткие, русые. На теле мужчины присутствовали многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. На нем были надеты черные штаны и кроссовки.
У погибшего сняты отпечатки пальцев, место происшествия сфотографировано. Причины смерти устанавливаются.
Сообщение об обнаружении трупа поступило в 78-е отделение полиции Центрального районе Северной столицы. В правоохранительные органы позвонила диспетчер скорой помощи, которая приехала на место инцидента. Труп лежал в лифте на первом этаже жилого дома.
На вид умершему 35 лет, рост составляет примерно 170 сантиметров, внешность – европейская, волосы – короткие, русые. На теле мужчины присутствовали многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. На нем были надеты черные штаны и кроссовки.
У погибшего сняты отпечатки пальцев, место происшествия сфотографировано. Причины смерти устанавливаются.
Автор: Валерия Орлова