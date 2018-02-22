В Тюмени на территории мебельного цеха обнаружен труп мужчины
В правоохранительных органах сообщили, что в Тюмени на территории мебельного цеха обнаружен труп мужчины. Тело было найдено на предприятии по улице Московский тракт.
По словам пресс-секретаря УМВД России по региону Марии Новопашиной, скончавшийся был 1969 года рождения. По предварительным данным, в его отношении не совершались противоправных действий. На предприятии он работал разнорабочим. По данному факту сотрудники Следственного комитета начали проверку.
По словам пресс-секретаря УМВД России по региону Марии Новопашиной, скончавшийся был 1969 года рождения. По предварительным данным, в его отношении не совершались противоправных действий. На предприятии он работал разнорабочим. По данному факту сотрудники Следственного комитета начали проверку.
Автор: Сергей Сидорин