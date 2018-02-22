У Анны Шульгиной стал заметен живот
Известная российская актриса и телеведущая Анна Шульгина, стремительно сбросив лишние килограммы, наконец стала выглядеть как модель глянцевых журналов, однако уже недавно из-под одежды вновь стал виднеться живот. Дочь знаменитой певицы Валерии пока не объявляла о своей беременности, но снимки с изображением актрисы, на которых пояс ее джинсов не может спрятать нависший живот о чем-то говорят.
На общем семейном снимке посвященном празднику Масленицы, Шульгина одета в свободную толстовку, которая сделала ее значительно шире на вид. Поклонники, в свою очередь, делают предположения либо знаменитость в интересном положении, либо все же снова поправилась.
На общем семейном снимке посвященном празднику Масленицы, Шульгина одета в свободную толстовку, которая сделала ее значительно шире на вид. Поклонники, в свою очередь, делают предположения либо знаменитость в интересном положении, либо все же снова поправилась.
Автор: Богданова Ярослава