В небе Бразилии замечен таинственный объект
В Бразилии жители Сальвадора сообщили о ярком таинственном объекте, падающем с неба с огромной вспышкой. Впоследствии он взорвался. Инцидент был зафиксирован 20 февраля нынешнего года.
Один из местных жителей рассказал, что взрыв был довольно мощным. Неопознанный объект очевидцы увидели в районе массовой растительности. На вид неопознанное небесное тело напоминала груду металла.
Большинство экспертов склоняется к тому, что жители Сальвадора видели в небе кусок метеорита. Также существует вероятность того, что над Бразилией появилась часть космической ракеты, которая не долетела до пункта назначения.
Один из местных жителей рассказал, что взрыв был довольно мощным. Неопознанный объект очевидцы увидели в районе массовой растительности. На вид неопознанное небесное тело напоминала груду металла.
Большинство экспертов склоняется к тому, что жители Сальвадора видели в небе кусок метеорита. Также существует вероятность того, что над Бразилией появилась часть космической ракеты, которая не долетела до пункта назначения.
Автор: Валерия Орлова