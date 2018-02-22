Малахов анонсировал специальный выпуск «Прямого эфира» про Романа Филипова
Известный телеведущий Андрей Малахов анонсировал накануне 23 февраля специальный выпуск шоу «Прямой эфир» из Сирии. Программа, транслирующаяся на телеканале «Россия-1», будет посвящена памяти Героя Россия Романа Филипова. Об этом ведущий сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Свой пост Малахов сопроводил фотографией, сделанной в одной из комнат сирийской авиабазы, в которой провел ночь перед вылетом Филипов. Теперь в этом здании висит его фотография.
Пилот в последний раз крикнул фразу: «Это вам за пацанов», подорвавшись на гранате, чтобы не сдаваться в плен противнику.
Фолловерам Малахова понравилась тематика сегодняшней передачи. Они отметили, что именно таким людям необходимо посвящать эфиры. За непродолжительное время фото ведущего с Сирии собрало огромное количество положительных отметок.
Свой пост Малахов сопроводил фотографией, сделанной в одной из комнат сирийской авиабазы, в которой провел ночь перед вылетом Филипов. Теперь в этом здании висит его фотография.
Пилот в последний раз крикнул фразу: «Это вам за пацанов», подорвавшись на гранате, чтобы не сдаваться в плен противнику.
Фолловерам Малахова понравилась тематика сегодняшней передачи. Они отметили, что именно таким людям необходимо посвящать эфиры. За непродолжительное время фото ведущего с Сирии собрало огромное количество положительных отметок.
Автор: Валерия Орлова