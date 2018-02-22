В Воронеже в квартире обнаружены тела двух мальчиков
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в Воронеже в квартире обнаружены тела двух мальчиков 8 и 12 лет. Причиной смерти послужило отравление угарным газом.
Инцидент произошел на Ленинградской улице в ночь с 21 на 22 февраля. Семья из четырех человек легла спать. Ночью один из взрослых проснулся от сильной головной боли и удушья. Он поднял тревогу. Родителей удалось спасти, а дети скончались.
В СК сообщили, что демонтировали газовую колонку и гофрированную трубу дымохода. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на Ленинградской улице в ночь с 21 на 22 февраля. Семья из четырех человек легла спать. Ночью один из взрослых проснулся от сильной головной боли и удушья. Он поднял тревогу. Родителей удалось спасти, а дети скончались.
В СК сообщили, что демонтировали газовую колонку и гофрированную трубу дымохода. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Автор: Сергей Сидорин