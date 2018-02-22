В Британии рабочие изнасиловали и сожгли молодую мать ради селфи
В Киллингворте (Британия) рабочие изнасиловали и сожгли молодую мать ради селфи на фоне пламени. Сведения предоставлены изданием Daily Mail.
Сообщается, двое рабочих в течении трех недель обсуждали убийство 28-летней маникюрщицы посредством переписки. В роковую ночь было отправлено последнее сообщение: «Мы будем ее насиловать?» Издевательства продолжались пять часов, потом женщину, завернутую в простыню, положили в автомобиль жертвы и подожгли. Подозреваемые задержаны, но вину отрицают. Предположительно, перед убийством они завладели паролями от ее банковских карт.
Женщина переехала в Британию из Вьетнама в 2010 году. Вместе с сестрой она открыла маникюрный салон и помогала арендовать жилье людям без иммиграционных документов. В некоторых квартирах, снятых на ее имя, выращивалась конопля.
Ранее в Санкт-Петербурге мигранты изнасиловали молодую девушку.
Сообщается, двое рабочих в течении трех недель обсуждали убийство 28-летней маникюрщицы посредством переписки. В роковую ночь было отправлено последнее сообщение: «Мы будем ее насиловать?» Издевательства продолжались пять часов, потом женщину, завернутую в простыню, положили в автомобиль жертвы и подожгли. Подозреваемые задержаны, но вину отрицают. Предположительно, перед убийством они завладели паролями от ее банковских карт.
Женщина переехала в Британию из Вьетнама в 2010 году. Вместе с сестрой она открыла маникюрный салон и помогала арендовать жилье людям без иммиграционных документов. В некоторых квартирах, снятых на ее имя, выращивалась конопля.
Ранее в Санкт-Петербурге мигранты изнасиловали молодую девушку.
Автор: Джанабилова Татьяна П