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Ученые сказали, что убьет прилетевшего на Марс человека
Современные технологии достигли такого уровня, который бы позволил доставить людей на Марс. Однако пока невозможно защитить их от действующей на Красной планете радиации. Такое заявление сделал ученый из Института космический исследований РАН.

Ученые сказали, что убьет прилетевшего на Марс человека


По словам специалиста, если говорить о принципе технической возможности полета, то она существует. Для этого необходимо несколько раз запустить космический аппарат «Протон» и собрать на орбите так называемый «паровоз с вагонами», которые нужно оттолкнуть Марсу. Ученый добавляет, что после осуществления всех манипуляций остается понять, каковы шансы вернуться обратно, принимая во внимание высокий уровень радиации.

Исследователи отмечают, что существует множество видов излучения, попытки защиты от которых могут только усугубить сложившуюся ситуацию. Речь идет о столкновении во время полета с выскоэнергетичными космическими лучами, поражающими насквозь. Механизмы воздействия радиации на биологически виды на сегодняшний день мало изучены.

Как считает ученый, также нужно решить финансовый вопрос. Для осуществления полета на Марс должны быть внушительные инвестиции.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:11
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