Татьяна Навка упала на льду во время катания на курорте
Татьяна Навка разместила в Instagram видео, на котором запечатлено её падение на льду. Подобного происшествия с участием знаменитой фигуристки никто не ожидал.
«Да-да. Татьяна Навка тоже падает!» — отметила фигуристка.
Сейчас олимпийская чемпионка отдыхает на курорте в Австрии. Там она пребывает с дочкой и друзьями. Когда отдыхающие решили сменить лыжи на коньки, один из присутствующих взял камеру. Татьяна Навка, будучи наиболее опытной на льду, попыталась научить 4-х детей своих друзей кататься самостоятельно.
В процессе фигуристка неожиданно упала. Знаменитая спортсменка приземлилась на «пятую точку». При этом все же ударилась ногой. Как сообщили поклонники Навки, теперь у неё обязательно будет синяк.
«Да-да. Татьяна Навка тоже падает!» — отметила фигуристка.
Сейчас олимпийская чемпионка отдыхает на курорте в Австрии. Там она пребывает с дочкой и друзьями. Когда отдыхающие решили сменить лыжи на коньки, один из присутствующих взял камеру. Татьяна Навка, будучи наиболее опытной на льду, попыталась научить 4-х детей своих друзей кататься самостоятельно.
В процессе фигуристка неожиданно упала. Знаменитая спортсменка приземлилась на «пятую точку». При этом все же ударилась ногой. Как сообщили поклонники Навки, теперь у неё обязательно будет синяк.
Автор: Валерий Антонов