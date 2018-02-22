Алексей Навальный сообщил о своем задержании
Блогер и политический деятель Алексей Навальный сообщил, что его задержали. Такая информация появилась на его официальной странице в социальной сети Twitter.
По словам Навального, у него заболел зуб, в связи с чем он решил отправиться в стоматологию. Возле выхода из медучреждения оппозиционера встретили представители второго оперативного полка и сообщили о его задержании.
«Везут куда-то», - написал в социальной сети Навальный.
По словам Навального, у него заболел зуб, в связи с чем он решил отправиться в стоматологию. Возле выхода из медучреждения оппозиционера встретили представители второго оперативного полка и сообщили о его задержании.
«Везут куда-то», - написал в социальной сети Навальный.
Автор: Валерия Орлова