В Генштабе ВСУ объявили о завершении АТО на Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко объявил о завершении АТО на Донбассе. Он отметил, что подписанный президентом Украины закон меняет формат основной операции, которая отменяет антитеррористическую операцию, а на ее место придет операция Объединенных сил.
Руководить силами будет специально созданный штаб. Он будет создан для четкой системы управления и подчиненности сил военному руководству. Муженко подчеркнул, что нововведение позволит более эффективно в рамках правового поля использовать Вооруженные силы Украины.
Кандидаты на должность уже руководителя объединенного штаба уже подобраны. Для их утверждения необходима целая процедура согласования. Им будет человек, у которого есть боевой опыт, а также знания и навыки для выполнения задач.
Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Согласно документу, президент Украины имеет право вводить военное положение в любое время и в любом регионе страны. Россия названа оккупантом, ДНР и ЛНР не называются террористическими организациями.
Руководить силами будет специально созданный штаб. Он будет создан для четкой системы управления и подчиненности сил военному руководству. Муженко подчеркнул, что нововведение позволит более эффективно в рамках правового поля использовать Вооруженные силы Украины.
Кандидаты на должность уже руководителя объединенного штаба уже подобраны. Для их утверждения необходима целая процедура согласования. Им будет человек, у которого есть боевой опыт, а также знания и навыки для выполнения задач.
Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Согласно документу, президент Украины имеет право вводить военное положение в любое время и в любом регионе страны. Россия названа оккупантом, ДНР и ЛНР не называются террористическими организациями.
Автор: Сергей Сидорин