Ученые назвали несколько причин гибели динозавров с поднятыми вверх ногами
Ученые из Канадского музея естественной истории выяснили, почему анкилозавры умирали вверх ногами. Найти ответ на загадку пытались с 30-х годов и только сейчас появилось несколько теорий, объясняющих феномен.
Анкилозавры относятся к рептилиям из надотряда динозавров, питавшихся растениями. Их отличительная особенность таится в хвосте с «булавой» на конце, служащей средством обороны, и шипованным панцирем.
Палеонтологи под руководством Джорда Мэлла изучили 36 находок, 26 из которых обнаружены с поднятыми вверх ногами. Группа попыталась раскрыть тайну вымерших животных.
Неуклюжесть
Анкилозавры – крупные и неповоротливые, поэтому при падении на спину, происходящем довольно часто, им было сложно вновь подняться. Смущает ученых одно, как в таком случае им удалось прожить 100 млн лет.
Бактерии
При гибели на теле динозавра размножались бактерии, провоцировавшие раздувание и переворачивание вверх ногами. Ученые опровергли гипотезу при опытах на броненосцах.
Газы
Тела анкилозавров могли оказаться в воде, где переворачивались под собственным весом. Со временем останки уходили на дно и заносились илом. Палеонтологи составили компьютерную модель, поместив виртуальных животных в реку. При незначительном отклонение тело оказывалось вверх брюхом.
Ранее ученые сделали новые открытия по останкам динозавров.
Анкилозавры относятся к рептилиям из надотряда динозавров, питавшихся растениями. Их отличительная особенность таится в хвосте с «булавой» на конце, служащей средством обороны, и шипованным панцирем.
Палеонтологи под руководством Джорда Мэлла изучили 36 находок, 26 из которых обнаружены с поднятыми вверх ногами. Группа попыталась раскрыть тайну вымерших животных.
Неуклюжесть
Анкилозавры – крупные и неповоротливые, поэтому при падении на спину, происходящем довольно часто, им было сложно вновь подняться. Смущает ученых одно, как в таком случае им удалось прожить 100 млн лет.
Бактерии
При гибели на теле динозавра размножались бактерии, провоцировавшие раздувание и переворачивание вверх ногами. Ученые опровергли гипотезу при опытах на броненосцах.
Газы
Тела анкилозавров могли оказаться в воде, где переворачивались под собственным весом. Со временем останки уходили на дно и заносились илом. Палеонтологи составили компьютерную модель, поместив виртуальных животных в реку. При незначительном отклонение тело оказывалось вверх брюхом.
Ранее ученые сделали новые открытия по останкам динозавров.
Автор: Джанабилова Татьяна П