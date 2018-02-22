Ученые выяснили, как появились «черепа пришельцев» у древних инков
Древние инки преднамеренно деформировали черепа собственных детей, чтобы повысить или же закрепить их социальный статус. Кроме этого, укреплялись связи между разными племенами во времена становления их империи. Об этом сообщается в материалах исследования, обнародованных в журнале Current Anthropology.
Научные сотрудники давно считали, что инки деформировали черепа своих детей, тем самым превращая их в так называемых «пришельцев» по ряду социальных причин. Конкретные мотивы древних людей оставались загадкой, поскольку почти не сохранились письменные описания данной традиции.
Команда ученых в ходе недавнего исследования раскрыли одну из причин данного действия после изучения нескольких тысяч «черепов чужих» и тел индейцев, обнаруженных в могильниках в долине Колка. Там раньше находилась первая провинция империи инков.
Принимая во внимание постоянное изменение традиций в разные эпохи, ученые выяснил, что заставляло индейцев прибегнуть к подобной практике, и какую роль она играла в их жизни. По мнению некоторых археологов, традиция могла прийти в соответствующий регион благодаря инкам, желавшим только усилить вражду между племенами. Впоследствии оказалось, что практика являлась следствием увеличившегося социального неравенства и расслоения общества. Установлено, что число черепов «инопланетян» постепенно росло.
Научные сотрудники давно считали, что инки деформировали черепа своих детей, тем самым превращая их в так называемых «пришельцев» по ряду социальных причин. Конкретные мотивы древних людей оставались загадкой, поскольку почти не сохранились письменные описания данной традиции.
Команда ученых в ходе недавнего исследования раскрыли одну из причин данного действия после изучения нескольких тысяч «черепов чужих» и тел индейцев, обнаруженных в могильниках в долине Колка. Там раньше находилась первая провинция империи инков.
Принимая во внимание постоянное изменение традиций в разные эпохи, ученые выяснил, что заставляло индейцев прибегнуть к подобной практике, и какую роль она играла в их жизни. По мнению некоторых археологов, традиция могла прийти в соответствующий регион благодаря инкам, желавшим только усилить вражду между племенами. Впоследствии оказалось, что практика являлась следствием увеличившегося социального неравенства и расслоения общества. Установлено, что число черепов «инопланетян» постепенно росло.
Автор: Валерия Орлова