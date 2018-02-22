LG рассекретила смартфоны K8 и K10 до премьеры
Корейская компания LG сама рассекретила смартфоны K8 и K10 нового поколения за несколько дней до официальной презентации, которая состоится на технологической выставке MWC. Сведения размещены на портале производителя.
LG K10 весом в 162 грамма появится на рынке в трех версиях, отличающихся размером памяти и разрешением камеры. Модель получит дактилоскопический сканер, чипсет с частотой 1,5 ГГц неизвестного производства, память на 2/3 и 16/32 Гб, камеры на 8 и 13 Мп, батарею на 3000 мАч.
Бюджетный K8 весом в 152 грамма оснащена следующими функциями: слот для microSD-карт, память на 2 и 32 Гб, 4-ядерный чипсет (1,3 ГГц), камеры на 5 и 8 Мп, батарею на 2500 мАч.
Смартфоны выйдут на рынок в трех цветах: синий, золотистый, черный. Стоимость новинки пока не называется.
LG K10 весом в 162 грамма появится на рынке в трех версиях, отличающихся размером памяти и разрешением камеры. Модель получит дактилоскопический сканер, чипсет с частотой 1,5 ГГц неизвестного производства, память на 2/3 и 16/32 Гб, камеры на 8 и 13 Мп, батарею на 3000 мАч.
Бюджетный K8 весом в 152 грамма оснащена следующими функциями: слот для microSD-карт, память на 2 и 32 Гб, 4-ядерный чипсет (1,3 ГГц), камеры на 5 и 8 Мп, батарею на 2500 мАч.
Смартфоны выйдут на рынок в трех цветах: синий, золотистый, черный. Стоимость новинки пока не называется.
Автор: Джанабилова Татьяна П