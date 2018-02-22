Тимати отказался от запуска виртуального сотового оператора Stars Mobile
Известный российский рэпер и бизнесмен Тимати полгода назад анонсировал запуск виртуального сотового оператора под названием Stars Mobile, но сейчас он решил отказаться от реализации проекта. По словам артиста, он и его партнеры работают над немного иным форматом.
«Работа идет над немного другим форматом. Стартовали мы в одном ключе, сейчас идет ориентация на потребности рынка, а он двигается вперед. Необходимо по-другому переориентировать направление мобильных сервисов», - заявил Тимати. Тимур Юнусов уточнил, что идея о запуске виртуального сотового оператора будет переквалифицирована немного в другой проект. Официальные заявления по этому поводу владелец Black Star делать пока не стал.
Stars Mobile – совместная идея Black Star и бесплатного MVNO-оператора «Атлас», запущенного в 2016 году. О ней стало известно прошлым летом. В описании проекта говорилось, что его целевой аудиторией является молодёжь. Для нее планировалось предлагать современные услуги связи, мобильного банкинга и электронной коммерции.
«Работа идет над немного другим форматом. Стартовали мы в одном ключе, сейчас идет ориентация на потребности рынка, а он двигается вперед. Необходимо по-другому переориентировать направление мобильных сервисов», - заявил Тимати. Тимур Юнусов уточнил, что идея о запуске виртуального сотового оператора будет переквалифицирована немного в другой проект. Официальные заявления по этому поводу владелец Black Star делать пока не стал.
Stars Mobile – совместная идея Black Star и бесплатного MVNO-оператора «Атлас», запущенного в 2016 году. О ней стало известно прошлым летом. В описании проекта говорилось, что его целевой аудиторией является молодёжь. Для нее планировалось предлагать современные услуги связи, мобильного банкинга и электронной коммерции.
Автор: Валерия Орлова