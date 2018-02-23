В Heroes of the Storm появился голосовой чат
Разработчики компании Blizzard сообщили, что в игре Heroes of the Storm появился голосовой чат. Теперь геймеры могут не только общаться при помощи текста для координации командных действий, но и договариваться с товарищами голосом.
Было создано сразу два голосовых канала – один из них предназначен только для участников группы, а второй – всей команды. При настройке можно указать, какой из каналов будет использоваться по умолчанию, а какой при нажатии на клавишу. Кроме того, геймер может протестировать, как его будет слышно в игре. Также можно оставить микрофон всегда включенным или же только при нажатии.
В Blizzard обновили жалобы и добавили категорию «Оскорбления в голосовом чате». В случае, если на пользователя будет много жалоб, то он определенное время не сможет общаться с другими игроками посредством голоса. Он сможет слышать переговоры других людей.
Ранее сообщалось, что разработчики студии Blizzard сняли аниме про новые скины.
Было создано сразу два голосовых канала – один из них предназначен только для участников группы, а второй – всей команды. При настройке можно указать, какой из каналов будет использоваться по умолчанию, а какой при нажатии на клавишу. Кроме того, геймер может протестировать, как его будет слышно в игре. Также можно оставить микрофон всегда включенным или же только при нажатии.
В Blizzard обновили жалобы и добавили категорию «Оскорбления в голосовом чате». В случае, если на пользователя будет много жалоб, то он определенное время не сможет общаться с другими игроками посредством голоса. Он сможет слышать переговоры других людей.
Ранее сообщалось, что разработчики студии Blizzard сняли аниме про новые скины.
Автор: Сергей Сидорин