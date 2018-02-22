Анастасия Волочкова похвасталась длинными ногами
Анастасия Волочкова похвасталась длинными и стройными ногами. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram.
Волочкова записала для фанатов небольшой ролик, на котором предстала в коротком платье, подчеркивающем фигуру, и красных туфлях на высоком каблуке. Прекрасную картину дополнил шикарный букет из белых роз. Обращаясь к хейтерам, танцовщица заявила, что ее мазоли на ногах прекраснее "грязных языков" завистников, неустанно подливающих негатив в ее ленту.
Пользователи восхитились длиной ног Волочковой, а также находчивостью и жизнерадостностью, позволяющим на зло завистникам быть на позитиве и делиться своими радостными моментами с народом. Нашлись и те, кто сочувственно отметил, что лучше бы у звезды был ум большего размера.
Ранее Волочкова обматерила "ущербных баб".
Волочкова записала для фанатов небольшой ролик, на котором предстала в коротком платье, подчеркивающем фигуру, и красных туфлях на высоком каблуке. Прекрасную картину дополнил шикарный букет из белых роз. Обращаясь к хейтерам, танцовщица заявила, что ее мазоли на ногах прекраснее "грязных языков" завистников, неустанно подливающих негатив в ее ленту.
Пользователи восхитились длиной ног Волочковой, а также находчивостью и жизнерадостностью, позволяющим на зло завистникам быть на позитиве и делиться своими радостными моментами с народом. Нашлись и те, кто сочувственно отметил, что лучше бы у звезды был ум большего размера.
Ранее Волочкова обматерила "ущербных баб".
Автор: Джанабилова Татьяна П