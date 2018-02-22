Ученые классифицировали черные дыры, стирающие память
Ученый, работающие на базе Калифорнийского университета (США), доказал, что уравнения Альберта Эйнштейна, которые можно видеть в теории относительности, предполагают, что внутри черных дыр прошлого условного наблюдателя может стираться, после чего появляются различные варианты будущего. Этот факт опровергает положение закона о «космической цезуре».
Соответствующая теория была сформирована британским математиком и физиком Роджером Пенроузом почти 500 лет тому назад. Согласно ей, на Вселенную переносится философский принцип детерминизма, а именно предопределенности будущего, поскольку прошлое не поддается изменению. Ученый согласен, что черная дыра может состоять из точек, в которых стираются «воспоминания» и появляется вариативное будущее, но с точки зрения теория попасть туда невозможно, поскольку каждая сингулярность отделена огромным горизонтом событий.
Последние исследования ученых из Калифорнийского университета показывают, что прошлое может стираться, а будущее становиться неопределённым. Автор открытия говорит, что уравнения Эйнштейна, до сих пор прекрасно описывающие процесс эволюции Вселенной, не являются ошибочными.
Соответствующая теория была сформирована британским математиком и физиком Роджером Пенроузом почти 500 лет тому назад. Согласно ей, на Вселенную переносится философский принцип детерминизма, а именно предопределенности будущего, поскольку прошлое не поддается изменению. Ученый согласен, что черная дыра может состоять из точек, в которых стираются «воспоминания» и появляется вариативное будущее, но с точки зрения теория попасть туда невозможно, поскольку каждая сингулярность отделена огромным горизонтом событий.
Последние исследования ученых из Калифорнийского университета показывают, что прошлое может стираться, а будущее становиться неопределённым. Автор открытия говорит, что уравнения Эйнштейна, до сих пор прекрасно описывающие процесс эволюции Вселенной, не являются ошибочными.
Автор: Валерия Орлова