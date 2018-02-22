У границ Калининградской области замечены два самолета-разведчика США
У границ Калининградской области сегодня замечены два военных самолета-разведчика США, которые, предположительно, пытались установить месторасположение ракетных комплексов модели «Искандер-М».
Согласно данным авиационных ресурсов, беспилотник марки RQ-4B Global Hawk с регистрационным номером 10-2043 вылетел с базы «Сигонелла», расположенной в Сицилии (Италия), и кружил над Литвой, постепенно приближаясь к российским границам пока не достиг дистанции в 30 км.
Второй самолет RC-135W с номерным знаком 62-4134 поднялся в небо с британской базы «Милденхолл» и со стороны Польши пытался ближе подойти к Калининградской области.
Ранее к границам области подлетал самолет НАТО.
Согласно данным авиационных ресурсов, беспилотник марки RQ-4B Global Hawk с регистрационным номером 10-2043 вылетел с базы «Сигонелла», расположенной в Сицилии (Италия), и кружил над Литвой, постепенно приближаясь к российским границам пока не достиг дистанции в 30 км.
Второй самолет RC-135W с номерным знаком 62-4134 поднялся в небо с британской базы «Милденхолл» и со стороны Польши пытался ближе подойти к Калининградской области.
Ранее к границам области подлетал самолет НАТО.
Автор: Джанабилова Татьяна П