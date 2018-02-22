На видео попало, как кроссовер Tesla буксирует по снегу 43-тонную фуру
В Сети опубликовано видео, на котором электрический кроссовер Tesla Model X в модификации P90D без шипованной резины буксирует по снегу 43-тонную фуру на нейтральной передаче. Эксперимент прошел на норвежской гоночной трассе Valerbanen.
Масса электромобиля составляет 2,6 тонн. Он оснащен двумя электродвигателями общей мощностью в 670 лошадиных сил при 950 Нм крутящего момента.
Ранее сообщалось, что Tesla Model S на европейском рынке опередил по популярности седаны Mercedes-Benz и BMW.
Масса электромобиля составляет 2,6 тонн. Он оснащен двумя электродвигателями общей мощностью в 670 лошадиных сил при 950 Нм крутящего момента.
Ранее сообщалось, что Tesla Model S на европейском рынке опередил по популярности седаны Mercedes-Benz и BMW.
Автор: Сергей Сидорин