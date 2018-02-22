Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму
Украина в очередной раз обвинила Россию в незаконной добыче и использовании газа в Крыму. С соответствующим громким заявлением Светлана Нежнова, глава компании «Черноморнефтегаз», выступила в эфире телевизионного канала «Громадское».
«Россия продолжает незаконную добычу нашего газа. Объемы достигли 7,2 млрд куб. м., из которых 3,5 млрд куб. м. приходятся на Одесское месторождение. Скоро начнутся международные судебные разбирательства, поэтому пора бы РФ, пробурившей уже 11 скважин, начинать действовать», - заявила Нежнова.
Ранее Украина нарастила добычу газа.
«Россия продолжает незаконную добычу нашего газа. Объемы достигли 7,2 млрд куб. м., из которых 3,5 млрд куб. м. приходятся на Одесское месторождение. Скоро начнутся международные судебные разбирательства, поэтому пора бы РФ, пробурившей уже 11 скважин, начинать действовать», - заявила Нежнова.
Ранее Украина нарастила добычу газа.
Автор: Джанабилова Татьяна П