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Назван самый мужской подержанный автомобиль в России
Сотрудники сервиса CarPrice провели исследование, в ходе которого выяснили, какие автомобили, продающиеся на вторичном рынке, являются популярными среди мужчин. Лидером стал черный седан Ford Focus III с пробегом 88–207 тысяч километров, комплектующийся автоматической коробкой передач.

Назван самый мужской подержанный автомобиль в России


Также востребованными являются Skoda Octavia, Volkswagen Passat B6, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze, Hyundai Solaris. Эксперты анализировали каждое транспортное средство по нескольким позициям, среди которых «состояние салона», «состояние кузова», «технические параметры». В результате Ford Focus третьего поколение набрал 9,5 баллов из 15 максимальных.

В России средний возраст владельцев модели составил 35 лет. Самыми популярными их именами стали: Александр, Алексей, Сергей, Владимир, Андрей, Дмитрий, Михаил, Евгений, Игорь, Максим.

Среди 165 тысяч отсмотренных транспортных средств эксперты обнаружили 10 моделей, за руль которых практически никогда не садятся женщины. Лидером данного рейтинга стал Volkswagen Touareg второго поколения. На втором и третьих местах находятся Great Wall и Chevrolet Camaro соответственно.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:45
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