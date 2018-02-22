В Ярославле ДТП парализовало движение по мосту через Волгу
В четверг, 22 февраля, в Ярославе на Юбилейном мосту, проходящем через Волгу, произошло ДТП. Авария, случившаяся в утреннее время, парализовала движение транспортных средств на соответствующем участке. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент был зафиксирован по направлению в Брагино. Сообщается, что автомобиль марки Hyundai врезался в отбойник. По словам очевидцев ДТП, может транспортное средство занесло, но не исключается, что другой участник движения его подрезал. В результате аварии никто не пострадал.
Из-за этого инцидента в девять часов утра на мосту образовалась огромная пробка. Через полчаса проезд освободился.
Инцидент был зафиксирован по направлению в Брагино. Сообщается, что автомобиль марки Hyundai врезался в отбойник. По словам очевидцев ДТП, может транспортное средство занесло, но не исключается, что другой участник движения его подрезал. В результате аварии никто не пострадал.
Из-за этого инцидента в девять часов утра на мосту образовалась огромная пробка. Через полчаса проезд освободился.
Автор: Валерия Орлова