В Ижевске металлическая балка рухнула на детскую коляску
21 февраля в Ижевске металлическая балка рухнула на детскую коляску, стоящую во дворе дома, расположенного на улице Нагорная. Инцидент закончился хорошо, но разбирательство взяла на контроль местная администрация.
Как рассказали местных жители, ЖК «Морковь» возводится впритык к уже заселенным домам. Строительные предметы неоднократно падали во дворы. К счастью, ребенка в коляске не было, но рабочие предлагали спустить все на тормозах за взятку.
Алексей Шкляев, замглавы Инспекцией государственного строительного надзора, предлагает провести административную проверку. Нарушение правил безопасности на стройплощадке выявляет прокуратура.
Ранее в Ижевске на коляску с ребенком наехал грузовик.
Как рассказали местных жители, ЖК «Морковь» возводится впритык к уже заселенным домам. Строительные предметы неоднократно падали во дворы. К счастью, ребенка в коляске не было, но рабочие предлагали спустить все на тормозах за взятку.
Алексей Шкляев, замглавы Инспекцией государственного строительного надзора, предлагает провести административную проверку. Нарушение правил безопасности на стройплощадке выявляет прокуратура.
Ранее в Ижевске на коляску с ребенком наехал грузовик.
Автор: Джанабилова Татьяна П