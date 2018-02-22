В Мурманской области украли компьютерную технику на 491 тысячу рублей
В Мурманской области из квартиры домостроения вынесли компьютерную технику, которая, предположительно, применялась в целях генерации криптовалюты. Отмечается, что ночью неизвестные проникли в подвальную часть дома по Юбилейной улице и произвели взлом пола. Стоимость похищенного оборудования оценивается в 491 тысячу рублей, отмечают местные СМИ.
В список вошли 29 видеокарт, 10 процессоров и блоков питания, 5 материнских плат, а также жёсткие диски и другие узлы. По факту кражи техники открыто уголовное дело. Видеокамер в доме, из которого произвели кражу, нет. Обычно преступления с криптовалютами имеют мошеннический характер. Кража непосредственно оборудования для региона нечастый случай.
Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики РФ, рекомендовал добытчикам криптовалюты создавать свои «фермы» в арктической зоне. В числе преимуществ он отметил большое количество достаточно дешёвой электроэнергии.
В список вошли 29 видеокарт, 10 процессоров и блоков питания, 5 материнских плат, а также жёсткие диски и другие узлы. По факту кражи техники открыто уголовное дело. Видеокамер в доме, из которого произвели кражу, нет. Обычно преступления с криптовалютами имеют мошеннический характер. Кража непосредственно оборудования для региона нечастый случай.
Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики РФ, рекомендовал добытчикам криптовалюты создавать свои «фермы» в арктической зоне. В числе преимуществ он отметил большое количество достаточно дешёвой электроэнергии.
Автор: Валерий Антонов