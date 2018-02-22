София Ротару потратила на отдых на Мальдивах свыше 2 миллионов рублей
Знаменитая отечественная певица София Ротару вместе с сестрой Аурикой вот уже на протяжении месяца отдыхает на Мальдивских островах. Сестры расположились в апартаментах одного из самых дорогостоящих отелей острова, а именно в Shangri-La’s Villingili Resort and Spa.
Отель предполагает большой выбор услуг, спа-процедуры, несколько пейзажных бассейнов, бар, площадка для гольфа с девятью лунками, являющаяся единственной на Мальдивах. Стоимость одной ночи в таких роскошных апартаментах обойдется в 70 тысяч рублей, поэтому с учетом количества пребываемых знаменитостью дней в отеле Ротару потратила уже больше 2 миллионов рублей. В сумму не входят купленные авиабилеты и сопутствующие расходы.
Однако певица может позволить себе такие растраты учитывая ее востребованность и сумму гонораров, которые она получает за свои выступления. Ведь за 45 минут своего выступления 70-летняя артистка требует 100 тысяч долларов.
Отель предполагает большой выбор услуг, спа-процедуры, несколько пейзажных бассейнов, бар, площадка для гольфа с девятью лунками, являющаяся единственной на Мальдивах. Стоимость одной ночи в таких роскошных апартаментах обойдется в 70 тысяч рублей, поэтому с учетом количества пребываемых знаменитостью дней в отеле Ротару потратила уже больше 2 миллионов рублей. В сумму не входят купленные авиабилеты и сопутствующие расходы.
Однако певица может позволить себе такие растраты учитывая ее востребованность и сумму гонораров, которые она получает за свои выступления. Ведь за 45 минут своего выступления 70-летняя артистка требует 100 тысяч долларов.
Автор: Богданова Ярослава