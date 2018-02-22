В Сочи погиб сноубордист после падения на горнолыжной трассе
В Сочи на горнолыжной трассе «плато» погиб 33-летний сноубордист после падения на горнолыжной трассе. Его нашли без сознания еще 13 февраля с разбитой.
Мужчину в тяжелейшем состоянии госпитализировали в больницу. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но это не принесло успеха. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание. На данный момент известно, что любитель-экстремал приехал в Краснодарский край из Чебоксар.
Друзья погибшего не верят, что он мог погибнуть в результате несчастного случая. Они утверждают, что сноубордист катался очень аккуратно. Кроме того, в том месте, где его обнаружили, упасть самостоятельно было практически невозможно, а, тем более, так травмироваться. Товарищи погибшего считают, что его мог кто-то сбить и уехать с места происшествия.
Сноубордиста похоронят в Чебоксарах. Его тело уже направили на родину.
Мужчину в тяжелейшем состоянии госпитализировали в больницу. Несколько дней медики боролись за его жизнь, но это не принесло успеха. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание. На данный момент известно, что любитель-экстремал приехал в Краснодарский край из Чебоксар.
Друзья погибшего не верят, что он мог погибнуть в результате несчастного случая. Они утверждают, что сноубордист катался очень аккуратно. Кроме того, в том месте, где его обнаружили, упасть самостоятельно было практически невозможно, а, тем более, так травмироваться. Товарищи погибшего считают, что его мог кто-то сбить и уехать с места происшествия.
Сноубордиста похоронят в Чебоксарах. Его тело уже направили на родину.
Автор: Сергей Сидорин