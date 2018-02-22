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Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин в российских СМИ
Лидер РФ Владимир Путин возглавил так называемый медиарейтинг российских мужчин, которые наиболее часто упоминались в СМИ в течение года. Сведениями делятся сотрудники аналитической компании «Медиалогия».

Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин в российских СМИ


Индекс Владимира Путина составил 3204197. На второй позиции находится премьер-министр Дмитрий Медведев с показателем 641971. Тройку лидеров занимается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, набравший 3545 Медиаиндекс представляет собой показатель состояния информационного поля, формируемого журналистами вокруг той или иной персоны, бренда, компания. Чем больше значение, тем более позитивным имиджем обладает анализируемый субъект или объект.

Рейтинг приурочен ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В первую десятку удалось войти главе Чечни Рамзану Кадырову и руководителю МИДа РФ Сергею Лаврову.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:35
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