NASA уличили в фальсификации четвертой высадки на Луну
NASA уличили в фальсификации четвертой высадки на Луну, проводившейся в рамках миссии «Апполон-15». Сведения со ссылкой на пользователей соцсетей, появились в издании The Sun.
Недоумение людей вызвал ролик, размещенный NASA. На кадрах видно, как Джеймс Ирвин и Дэвид Скот вбивают в лунный грунт приборы и оборудование. Каждое действие сопровождает характерный шум, который и заставил усомниться в подлинности происходящего.
В космосе звуковые волны распространяться не могут из-за отсутствия атмосферы, но на видео слышны удары молотка, хотя астронавты разговаривали между собой через рации в скафандрах. Соответственно, космическое агентство инсценировало миссию или на Луне есть воздух, наличие которого тщательно скрывается.
Ранее в Сети появилось еще одно доказательство обмана в присутствии США на спутнике Земли.
Недоумение людей вызвал ролик, размещенный NASA. На кадрах видно, как Джеймс Ирвин и Дэвид Скот вбивают в лунный грунт приборы и оборудование. Каждое действие сопровождает характерный шум, который и заставил усомниться в подлинности происходящего.
В космосе звуковые волны распространяться не могут из-за отсутствия атмосферы, но на видео слышны удары молотка, хотя астронавты разговаривали между собой через рации в скафандрах. Соответственно, космическое агентство инсценировало миссию или на Луне есть воздух, наличие которого тщательно скрывается.
Ранее в Сети появилось еще одно доказательство обмана в присутствии США на спутнике Земли.
Автор: Джанабилова Татьяна П