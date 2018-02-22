Уфологи сообщили о находке инопланетных построек у горизонта Луны
Рядом с горизонтом Луны уфологи заметили объекты, которые считают постройками инопланетян. Они тут же заявили в Сети, что считают это очередным доказательством существования внеземных цивилизаций. Снимки, на которые ссылаются сторонники этой теории, были переданы на Землю аппаратом «Чанъе-3» из КНР.
Объект треугольной формы расположен приблизительно в 400 м от горизонта Луны. Как заявляют уфологи, это может быть входом в подземную базу инопланетян. По словам пользователей Сети наличие объекта на нескольких фото позволяет оценить его форму. Отмечается, что таинственное «строение» отличается правильными формами и отбрасывает свою тень.
Данные факты уфологи считают подтверждением искусственного предположения данного объекта. Люди не строили сооружений на Луне, поэтому приверженцы теорий о существовании внеземных цивилизаций считают объект наследием гостей с иных планет.
Объект треугольной формы расположен приблизительно в 400 м от горизонта Луны. Как заявляют уфологи, это может быть входом в подземную базу инопланетян. По словам пользователей Сети наличие объекта на нескольких фото позволяет оценить его форму. Отмечается, что таинственное «строение» отличается правильными формами и отбрасывает свою тень.
Данные факты уфологи считают подтверждением искусственного предположения данного объекта. Люди не строили сооружений на Луне, поэтому приверженцы теорий о существовании внеземных цивилизаций считают объект наследием гостей с иных планет.
Автор: Валерий Антонов