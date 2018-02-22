СМИ: Один из участников экспедиции Дятлова мог остаться жив
СМИ предположили, что один из участников туристической группы Дятлова мог остаться жив. Этой историей то и дело интересуются исследователи, пытающиеся разгадать тайны трагически знаменитого перевала.
Группа из 9 туристов погибла в ночь на 2 февраля 1959 года, находясь на Северном Урале. По неустановленным причинам в тёмное время суток несколько студентов покинули палатку и не вернулись обратно. Впоследствии были обнаружены их бездыханные тела.
СМИ предполагают, что остаться в живых мог самый старший участник экспедиции, которому на момент похода исполнилось 37 лет. Он являлся спортсменом и фронтовиком, любителем путешествий. Тело мужчины долго пролежало в ручье, в результате чего опознать его не могли даже родственники. На руках участника экспедиции находились странные татуировки, которые при жизни никто не видел. Этот факт подтверждает версию, что мужчина мог выжить и отправиться в Израиль. Именно в этой стране впоследствии был найден похожий на него человек.
Официальная данная версия не подтверждена.
Группа из 9 туристов погибла в ночь на 2 февраля 1959 года, находясь на Северном Урале. По неустановленным причинам в тёмное время суток несколько студентов покинули палатку и не вернулись обратно. Впоследствии были обнаружены их бездыханные тела.
СМИ предполагают, что остаться в живых мог самый старший участник экспедиции, которому на момент похода исполнилось 37 лет. Он являлся спортсменом и фронтовиком, любителем путешествий. Тело мужчины долго пролежало в ручье, в результате чего опознать его не могли даже родственники. На руках участника экспедиции находились странные татуировки, которые при жизни никто не видел. Этот факт подтверждает версию, что мужчина мог выжить и отправиться в Израиль. Именно в этой стране впоследствии был найден похожий на него человек.
Официальная данная версия не подтверждена.
Автор: Валерия Орлова