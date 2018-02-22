Британец продал на аукционе старинный двадцатидолларовый чайник за 800 тысяч долларов
Британец коллекционер на аукционе продал старинный двадцатидолларовый чайник для заваривания чая за 800 тысяч долларов. Раритет был создан в период с 1769 по 1800 годы в графстве Мидлсекс.
Продавец приобрел чайник в 2016 году без ручки и крышки на аукционе. Мужчина изучал керамику, и он понял, что изделие стоит гораздо дороже. Он проконсультировался у эксперта и установил, что чайник был создан гончаром Джоном Бартлемом, который переехал из Англии в США в 1763 году.
Изделия гончара являются ценностью на рынке из-за редкости. До этого было известно всего о шести предметах, которые тот изготовил. Проданное на аукционе изделие стало первым чайником Бартлема.
Стартовая цена изделия составляла 70 тысяч долларов, но стоимость выросла более чем в 10 раз. Чайник выставят для обозрения в США.
Продавец приобрел чайник в 2016 году без ручки и крышки на аукционе. Мужчина изучал керамику, и он понял, что изделие стоит гораздо дороже. Он проконсультировался у эксперта и установил, что чайник был создан гончаром Джоном Бартлемом, который переехал из Англии в США в 1763 году.
Изделия гончара являются ценностью на рынке из-за редкости. До этого было известно всего о шести предметах, которые тот изготовил. Проданное на аукционе изделие стало первым чайником Бартлема.
Стартовая цена изделия составляла 70 тысяч долларов, но стоимость выросла более чем в 10 раз. Чайник выставят для обозрения в США.
Автор: Сергей Сидорин