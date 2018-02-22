Врачи: Олег Табаков тяжело болен и не сможет вернуться на сцену
Олег Табаков тяжело болен и, скорее всего, не сможет вернуться на сцену. Сейчас 82-летний актер живет за счет кислородного баллона. Соответствующий прогноз предоставили врачи.
О здоровье Табакова давно ничего не говорилось, поэтому в фанатах стала теплиться надежда о его выздоровлении и скором возвращении к работе. Фамилии актера нет в афишах до конца марта, и врачи делают неутешительные прогнозы.
Сейчас организм Табакова сильно истощен и речь о возвращении к работе, не идет. Даже при полном восстановлении актеру придется постоянно находиться под наблюдением медиков и продолжать серьезную терапию.
Ранее сын Табакова продал бизнес и переехал в Москву, чтобы быть рядом с отцом.
О здоровье Табакова давно ничего не говорилось, поэтому в фанатах стала теплиться надежда о его выздоровлении и скором возвращении к работе. Фамилии актера нет в афишах до конца марта, и врачи делают неутешительные прогнозы.
Сейчас организм Табакова сильно истощен и речь о возвращении к работе, не идет. Даже при полном восстановлении актеру придется постоянно находиться под наблюдением медиков и продолжать серьезную терапию.
Ранее сын Табакова продал бизнес и переехал в Москву, чтобы быть рядом с отцом.
Автор: Джанабилова Татьяна П