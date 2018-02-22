Наташа Королева представила неприличную песню «Вибер» от группы «ПОПА НБэнд»
Наташа Королева презентовала неприличную песню. Певицы предлагает прослушать новую композицию группы «ПОПА НБэнд» с названием «Вибер».
«Остаться с тобой всегда мечтала. Любила, хотела и кончала», - поётся в песне.
Под видео на YouTube только два комментария. Оба содержат положительный отзыв о композиции и пожелания успехов.
«Остаться с тобой всегда мечтала. Любила, хотела и кончала», - поётся в песне.
Под видео на YouTube только два комментария. Оба содержат положительный отзыв о композиции и пожелания успехов.
Автор: Валерий Антонов