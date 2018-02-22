Составлен ТОП самых выносливых смартфонов

На первом месте рейтинга оказался смартфон Sony Xperia Go, являющийся самым бюджетным представителем серии, обладающим уровнем защиты IP67. Он оборудован довольно посредственной камерой на 5 мегапикселей и 4 гигабайтами встроенной памяти, ввиду чего не отличается высокой работоспособностью. Среди недостатков смартфона также стоит выделить аккумулятор всего на 1,3 тысячи миллиампер часов, который едва ли справляется с поставленными задачами. Sony Xperia Go наиболее актуален для любителей активного отдыха, которые предпочитают проводить время в путешествиях. При падении смартфона с высоты в два метра он, скорее всего, не получит никаких критических повреждений. В то же время, вместе с ним можно погружаться на глубину минимум в 5 метров. Стоимость аппарата на отечественном рынке сейчас составляет примерно 8 тысяч рублей.Samsung Galaxy S4 Active является уникальным гаджетом корейской компании, который способен не только погружаться на большую глубину и функционировать, но выдерживать падения с высоты роста среднестатистического человека. Аппарат в свое время стал первым в линейке, который получил чипсет Qualcomm на четыре ядра. Кроме того, он обладает относительно неплохой камерой на 8 мегапикселей. Корпус продукта имеет стандарт IP67, означающий, что внутрь девайса никак не попадет пыль. При краш-тестах аппарата удалось установить, что он может выдерживать достаточно сильные удары. Кроме того, в его нижней части располагается панель с физическими кнопками. В случае если у пользователя будут грязные руки, он сможет воспользоваться привычным контроллером. Среди особенностей аппарата стоит также выделить батарею на 2,6 тысячи миллиампер. При минимально загрузке процессора смартфон может работать в активном режиме более 40 часов, что оценят любители путешествий. Визуально аппарат также имеет довольно примечательный дизайн. Стоимость прибора в России составляет примерно 19 тысяч рублей.Sony Xperia Z Ultra также является ярким представителем бренда, презентация которого прошла относительно незаметно. Он имеет стильный и тонкий корпус с дисплеем на 6,4 дюйма. Кроме того, экран воспринимает прикосновения большей части материалов, ввиду чего пользоваться им можно даже в перчатках или посредством стилуса. Среди его особенностей стоит выделить аккумулятор на 2,8 тысячи миллиампер часов. Фаблет имеет отличную защиту от влаги и ударов. Вместе с ним можно приобрести специальный чехол, становящийся дополнительным буфером при падениях.Еще одним интересным девайсом можно считать HTC J Butterfly, имеющий повышенную степень защиты от влаги. Он был представлен в 2013 году, но до сих пор сохраняет актуальность благодаря отличным техническим характеристикам. Примечательно, что гаджет не получил большой популярности из-за отсутствия масштабной рекламной кампании. Представители компании HTC тогда были настроены скептически из-за снижения продаж по всему миру. По этой причине, один из последних гаджетов первого поколения был выпущен в количестве всего нескольких сотен копий. Помимо привлекательного внешнего вида и защиты от проникновения воды, пятидюймовый гаджет умеет снимать видео с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря батарее примерно на 2 тысячи миллиампер часов он может работать на протяжении более чем 30 часов в активном режиме. Найти HTC J Butterfly будет трудно, однако при желании все же возможно. Его средняя стоимость на вторичном рынке составляет примерно 20 тысяч рублей в зависимости от состояния.Далее стоит рассказать о LG Optimus GJ. Аппарат имеет прямоугольную форму, что выделяет его их всей серии. Особенностью прибора считается его защита от влаги. В ходе тестов специалисты установили, что даже после нескольких часов в ванне он продолжает стабильно функционировать. Его стоимость в России составляет примерно 12 тысяч рублей. Среди его особенностей можно выделить 4,7-дюймовый дисплей с HD-разрешением, слот для micro-SIM-карты, 13-мегапиксельная камера, четырехъядерный процессор с видеочипом и аккумулятор объемом 2300 миллиампер часов. В настоящее время он периодически встречается на российском рынке.