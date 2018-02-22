Составлен ТОП самых выносливых смартфонов
Большая часть современных смартфонов имеет низких уровень износостойкости, из-за чего владельцам гаджетов постоянно приходится тратить деньги на замену деталей или всего аппарата. Конспирологи уверены, что использование материалов низкого качества является одним из принципов современного маркетинга, заставляющим потребителей вкладывать все больше средств в собственные девайсы. На рынке существуют и смартфоны, которые изначально позиционировали себя, как прочные и износостойкие. Журналисты издания «Актуальные новости» составили перечень гаджетов, устойчивых к падениям и попаданию во влажную среду.
На первом месте рейтинга оказался смартфон Sony Xperia Go, являющийся самым бюджетным представителем серии, обладающим уровнем защиты IP67. Он оборудован довольно посредственной камерой на 5 мегапикселей и 4 гигабайтами встроенной памяти, ввиду чего не отличается высокой работоспособностью. Среди недостатков смартфона также стоит выделить аккумулятор всего на 1,3 тысячи миллиампер часов, который едва ли справляется с поставленными задачами. Sony Xperia Go наиболее актуален для любителей активного отдыха, которые предпочитают проводить время в путешествиях. При падении смартфона с высоты в два метра он, скорее всего, не получит никаких критических повреждений. В то же время, вместе с ним можно погружаться на глубину минимум в 5 метров. Стоимость аппарата на отечественном рынке сейчас составляет примерно 8 тысяч рублей.
Samsung Galaxy S4 Active является уникальным гаджетом корейской компании, который способен не только погружаться на большую глубину и функционировать, но выдерживать падения с высоты роста среднестатистического человека. Аппарат в свое время стал первым в линейке, который получил чипсет Qualcomm на четыре ядра. Кроме того, он обладает относительно неплохой камерой на 8 мегапикселей. Корпус продукта имеет стандарт IP67, означающий, что внутрь девайса никак не попадет пыль. При краш-тестах аппарата удалось установить, что он может выдерживать достаточно сильные удары. Кроме того, в его нижней части располагается панель с физическими кнопками. В случае если у пользователя будут грязные руки, он сможет воспользоваться привычным контроллером. Среди особенностей аппарата стоит также выделить батарею на 2,6 тысячи миллиампер. При минимально загрузке процессора смартфон может работать в активном режиме более 40 часов, что оценят любители путешествий. Визуально аппарат также имеет довольно примечательный дизайн. Стоимость прибора в России составляет примерно 19 тысяч рублей.
Sony Xperia Z Ultra также является ярким представителем бренда, презентация которого прошла относительно незаметно. Он имеет стильный и тонкий корпус с дисплеем на 6,4 дюйма. Кроме того, экран воспринимает прикосновения большей части материалов, ввиду чего пользоваться им можно даже в перчатках или посредством стилуса. Среди его особенностей стоит выделить аккумулятор на 2,8 тысячи миллиампер часов. Фаблет имеет отличную защиту от влаги и ударов. Вместе с ним можно приобрести специальный чехол, становящийся дополнительным буфером при падениях.
Еще одним интересным девайсом можно считать HTC J Butterfly, имеющий повышенную степень защиты от влаги. Он был представлен в 2013 году, но до сих пор сохраняет актуальность благодаря отличным техническим характеристикам. Примечательно, что гаджет не получил большой популярности из-за отсутствия масштабной рекламной кампании. Представители компании HTC тогда были настроены скептически из-за снижения продаж по всему миру. По этой причине, один из последних гаджетов первого поколения был выпущен в количестве всего нескольких сотен копий. Помимо привлекательного внешнего вида и защиты от проникновения воды, пятидюймовый гаджет умеет снимать видео с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря батарее примерно на 2 тысячи миллиампер часов он может работать на протяжении более чем 30 часов в активном режиме. Найти HTC J Butterfly будет трудно, однако при желании все же возможно. Его средняя стоимость на вторичном рынке составляет примерно 20 тысяч рублей в зависимости от состояния.
Далее стоит рассказать о LG Optimus GJ. Аппарат имеет прямоугольную форму, что выделяет его их всей серии. Особенностью прибора считается его защита от влаги. В ходе тестов специалисты установили, что даже после нескольких часов в ванне он продолжает стабильно функционировать. Его стоимость в России составляет примерно 12 тысяч рублей. Среди его особенностей можно выделить 4,7-дюймовый дисплей с HD-разрешением, слот для micro-SIM-карты, 13-мегапиксельная камера, четырехъядерный процессор с видеочипом и аккумулятор объемом 2300 миллиампер часов. В настоящее время он периодически встречается на российском рынке.
На первом месте рейтинга оказался смартфон Sony Xperia Go, являющийся самым бюджетным представителем серии, обладающим уровнем защиты IP67. Он оборудован довольно посредственной камерой на 5 мегапикселей и 4 гигабайтами встроенной памяти, ввиду чего не отличается высокой работоспособностью. Среди недостатков смартфона также стоит выделить аккумулятор всего на 1,3 тысячи миллиампер часов, который едва ли справляется с поставленными задачами. Sony Xperia Go наиболее актуален для любителей активного отдыха, которые предпочитают проводить время в путешествиях. При падении смартфона с высоты в два метра он, скорее всего, не получит никаких критических повреждений. В то же время, вместе с ним можно погружаться на глубину минимум в 5 метров. Стоимость аппарата на отечественном рынке сейчас составляет примерно 8 тысяч рублей.
Samsung Galaxy S4 Active является уникальным гаджетом корейской компании, который способен не только погружаться на большую глубину и функционировать, но выдерживать падения с высоты роста среднестатистического человека. Аппарат в свое время стал первым в линейке, который получил чипсет Qualcomm на четыре ядра. Кроме того, он обладает относительно неплохой камерой на 8 мегапикселей. Корпус продукта имеет стандарт IP67, означающий, что внутрь девайса никак не попадет пыль. При краш-тестах аппарата удалось установить, что он может выдерживать достаточно сильные удары. Кроме того, в его нижней части располагается панель с физическими кнопками. В случае если у пользователя будут грязные руки, он сможет воспользоваться привычным контроллером. Среди особенностей аппарата стоит также выделить батарею на 2,6 тысячи миллиампер. При минимально загрузке процессора смартфон может работать в активном режиме более 40 часов, что оценят любители путешествий. Визуально аппарат также имеет довольно примечательный дизайн. Стоимость прибора в России составляет примерно 19 тысяч рублей.
Sony Xperia Z Ultra также является ярким представителем бренда, презентация которого прошла относительно незаметно. Он имеет стильный и тонкий корпус с дисплеем на 6,4 дюйма. Кроме того, экран воспринимает прикосновения большей части материалов, ввиду чего пользоваться им можно даже в перчатках или посредством стилуса. Среди его особенностей стоит выделить аккумулятор на 2,8 тысячи миллиампер часов. Фаблет имеет отличную защиту от влаги и ударов. Вместе с ним можно приобрести специальный чехол, становящийся дополнительным буфером при падениях.
Еще одним интересным девайсом можно считать HTC J Butterfly, имеющий повышенную степень защиты от влаги. Он был представлен в 2013 году, но до сих пор сохраняет актуальность благодаря отличным техническим характеристикам. Примечательно, что гаджет не получил большой популярности из-за отсутствия масштабной рекламной кампании. Представители компании HTC тогда были настроены скептически из-за снижения продаж по всему миру. По этой причине, один из последних гаджетов первого поколения был выпущен в количестве всего нескольких сотен копий. Помимо привлекательного внешнего вида и защиты от проникновения воды, пятидюймовый гаджет умеет снимать видео с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря батарее примерно на 2 тысячи миллиампер часов он может работать на протяжении более чем 30 часов в активном режиме. Найти HTC J Butterfly будет трудно, однако при желании все же возможно. Его средняя стоимость на вторичном рынке составляет примерно 20 тысяч рублей в зависимости от состояния.
Далее стоит рассказать о LG Optimus GJ. Аппарат имеет прямоугольную форму, что выделяет его их всей серии. Особенностью прибора считается его защита от влаги. В ходе тестов специалисты установили, что даже после нескольких часов в ванне он продолжает стабильно функционировать. Его стоимость в России составляет примерно 12 тысяч рублей. Среди его особенностей можно выделить 4,7-дюймовый дисплей с HD-разрешением, слот для micro-SIM-карты, 13-мегапиксельная камера, четырехъядерный процессор с видеочипом и аккумулятор объемом 2300 миллиампер часов. В настоящее время он периодически встречается на российском рынке.
Автор: Махов Артем