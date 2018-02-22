Названы самые популярные цвета автомобилей в мире в 2017 году
Специалисты компании по производству красок BASF назвали наиболее популярные цвета автомобилей. Лидером рейтинга по-прежнему является белый, он занял практически 40% рынка. Востребованными являются серый, черный и серебристый цвета.
В прошлом году на территории Европы почти 78% автомобилей окрасили в серный, белый, черный и серебристый цвета. При этом доля первого увеличилась на 19% по сравнению со вторым. Увеличение показателя связано с разнообразием его оттенков. Если говорить о хроматических цветах, то популярность синего и красного является практически одинаковой. Следом за ними в рейтинге расположен коричневый. Доля синего цвета осталась стабильной - 10%. Он обладает практически 130 оттенками, поэтому с точки зрения разнообразия занимает первую позицию.
Самый крупный сегмент на рынке Европы – автомобили среднего и компактного класса. В 2017 году среди них доминировали ахроматические цвета. Количество серебристых транспортных средств уменьшилось в пользу серых и черных. Популярность хроматических цветов осталась на прежнем уровне. Незначительно уменьшилась потребность в бежевых и коричневых оттенках.
Кроссоверы наиболее часто красят в белый, черный и серые цвета. Из хроматических оттенков востребованным является синий.
В прошлом году на территории Европы почти 78% автомобилей окрасили в серный, белый, черный и серебристый цвета. При этом доля первого увеличилась на 19% по сравнению со вторым. Увеличение показателя связано с разнообразием его оттенков. Если говорить о хроматических цветах, то популярность синего и красного является практически одинаковой. Следом за ними в рейтинге расположен коричневый. Доля синего цвета осталась стабильной - 10%. Он обладает практически 130 оттенками, поэтому с точки зрения разнообразия занимает первую позицию.
Самый крупный сегмент на рынке Европы – автомобили среднего и компактного класса. В 2017 году среди них доминировали ахроматические цвета. Количество серебристых транспортных средств уменьшилось в пользу серых и черных. Популярность хроматических цветов осталась на прежнем уровне. Незначительно уменьшилась потребность в бежевых и коричневых оттенках.
Кроссоверы наиболее часто красят в белый, черный и серые цвета. Из хроматических оттенков востребованным является синий.
Автор: Валерия Орлова