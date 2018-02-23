Qualcomm представила чип для «Wi-Fi будущего»
Компания Qualcomm представила производителям смартфонов чип для «Wi-Fi будущего», адаптированный под сети нового поколения. Устройство получило название Atheros WCN3998. Поставки начнутся через месяц.
Мобильный чип поддерживает протокол защиты от брутфорс-атак WPA3, шифрование в открытых сетях, удвоенную пропускную способность при сниженном на 67% энергопотреблении. По прогнозам, 802.11ax будет востребован в 2019 году.
WPA3 нужен для защиты данных. При подключении девайса к общедоступным сетям, например, в аэропортах, каждое отдельное соединение шифруется. Новый чипсет поддерживает старые стандарты Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и технологии Qualcomm: TrueWireless Stereo (продлевает время работы беспроводных наушников) и Broadcast Audio (стримит звук на нескольких устройствах).
Ранее Qualcomm начала работу над созданием «умных» аудиоколонок.
Мобильный чип поддерживает протокол защиты от брутфорс-атак WPA3, шифрование в открытых сетях, удвоенную пропускную способность при сниженном на 67% энергопотреблении. По прогнозам, 802.11ax будет востребован в 2019 году.
WPA3 нужен для защиты данных. При подключении девайса к общедоступным сетям, например, в аэропортах, каждое отдельное соединение шифруется. Новый чипсет поддерживает старые стандарты Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и технологии Qualcomm: TrueWireless Stereo (продлевает время работы беспроводных наушников) и Broadcast Audio (стримит звук на нескольких устройствах).
Ранее Qualcomm начала работу над созданием «умных» аудиоколонок.
Автор: Джанабилова Татьяна П