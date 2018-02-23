Jaguar Land Rover выпустил смартфон Land Rover Explore стоимостью 649 евро
Компания Jaguar Land Rover представила первый смартфон собственного производства. Гаджет был представлен при участии Bullitt Group и на рынке появится под названием Land Rover Explore. В компании сознались, что на выпуск гаджета их вдохновила модель Discovery. Работать девайс станет под управлением Android. Заявленная стоимость новинки составляет 649 евро.
В пресс-центре автокомпании дали обещание обеспечить новинке автономную работы длительностью 2-3 дня. Вдобавок, продолжительность работы устройства без подзарядки можно удвоить за счет дополнительной покупки Adventure Pack. Смартфон сможет выдержать падение с высоты 1,8 м за счет наличия особого протектора.
Land Rover Explore сможет выдержать проверку погружением в воду. Смартфон не лишается работоспособности при экстремальных температурах, тряске и высокой влажности. Такое устройство смогут оценить любители экстремального отдыха. Дисплей гаджета способен распознавать прикосновения мокрых пальцев и рук в перчатках. Официальная премьера смартфона пройдет в рамках форуме Mobile World Congress, намеченного на 26 февраля - 1 марта.
В пресс-центре автокомпании дали обещание обеспечить новинке автономную работы длительностью 2-3 дня. Вдобавок, продолжительность работы устройства без подзарядки можно удвоить за счет дополнительной покупки Adventure Pack. Смартфон сможет выдержать падение с высоты 1,8 м за счет наличия особого протектора.
Land Rover Explore сможет выдержать проверку погружением в воду. Смартфон не лишается работоспособности при экстремальных температурах, тряске и высокой влажности. Такое устройство смогут оценить любители экстремального отдыха. Дисплей гаджета способен распознавать прикосновения мокрых пальцев и рук в перчатках. Официальная премьера смартфона пройдет в рамках форуме Mobile World Congress, намеченного на 26 февраля - 1 марта.
Автор: Валерий Антонов