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Jaguar Land Rover выпустил смартфон Land Rover Explore стоимостью 649 евро
Компания Jaguar Land Rover представила первый смартфон собственного производства. Гаджет был представлен при участии Bullitt Group и на рынке появится под названием Land Rover Explore. В компании сознались, что на выпуск гаджета их вдохновила модель Discovery. Работать девайс станет под управлением Android. Заявленная стоимость новинки составляет 649 евро.

Jaguar Land Rover выпустил смартфон Land Rover Explore стоимостью 649 евро


В пресс-центре автокомпании дали обещание обеспечить новинке автономную работы длительностью 2-3 дня. Вдобавок, продолжительность работы устройства без подзарядки можно удвоить за счет дополнительной покупки Adventure Pack. Смартфон сможет выдержать падение с высоты 1,8 м за счет наличия особого протектора.

Land Rover Explore сможет выдержать проверку погружением в воду. Смартфон не лишается работоспособности при экстремальных температурах, тряске и высокой влажности. Такое устройство смогут оценить любители экстремального отдыха. Дисплей гаджета способен распознавать прикосновения мокрых пальцев и рук в перчатках. Официальная премьера смартфона пройдет в рамках форуме Mobile World Congress, намеченного на 26 февраля - 1 марта.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:00
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