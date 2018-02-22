В Санкт-Петербурге курьер вывалил пирожные на землю, но быстро собрал их в коробку
Очевидцы сообщают, что в Санкт-Петербурге курьер кондитерской фабрики «Невские берега» вывалил пирожные на землю, но быстро собрал их в коробку, следуя правилам пяти секунд. Видеозапись инцидента опубликована в Сети.
Свидетели рассказывают, что случай произошел на Торфяной дороге в районе строения 2к2Ж. Курьер, после того как столкнулся и выронил десерт, не только собрал их обратно в коробку, но и стал аккуратно выкладывать на них вишенки. Очевидец заявил курьеру, что тому вряд ли удастся восстановить красоту, на что тот продолжил собирать пирожные.
Видео доступно по ссылке.
Свидетели рассказывают, что случай произошел на Торфяной дороге в районе строения 2к2Ж. Курьер, после того как столкнулся и выронил десерт, не только собрал их обратно в коробку, но и стал аккуратно выкладывать на них вишенки. Очевидец заявил курьеру, что тому вряд ли удастся восстановить красоту, на что тот продолжил собирать пирожные.
Видео доступно по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин